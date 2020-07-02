الخارجية الروسية تنفي تزويد حركة طالبان بالأسلحة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن بلادها لم تزود حركة طالبان بالأسلحة أبداً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي اليوم: روسيا قامت بتزويد الحكومة الشرعية الأفغانية فقط بالسلاح وهو أمر معروف.

وأوضحت زاخاروفا أنه في أفغانستان كانت المعلومات تنتشر بنشاط حول دعم أجهزة المخابرات الأمريكية لعناصر تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي باستخدام طائرات مروحية لا توجد عليها علامات تحديد الهوية وإخراجهم من تحت ضربات حركة طالبان.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وصف في وقت سابق الأنباء التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن مزاعم وجود مؤامرة بين روسيا وحركة طالبان بالكاذبة.

من جهة ثانية أعلنت زاخاروفا أن مسألة تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران ليست بناءة من حيث آفاق الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرة أن طرح مسألة إدخال أي قيود إضافية على إيران ليس فقط غير مبرر ولكن أيضاً يأتي بنتائج عكسية من وجهة نظر آفاق الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للتسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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