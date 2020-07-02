سامي عيسى

بعد سلسلة من الاجتماعات الماراتونية ودراسات التكلفة التي قامت بها المؤسسة السورية للتجارة , ووزارة التجارة الداخلية فقد تقرر الوصول إلى سعر معقول قياساً بالتكلفة الفعلية التي يتم من خلالها عملية الاستيراد لمادتي الرز والسكر .. اللذين يباعان على البطاقة الإلكترونية فقد تقرر تخفيض السعر الذي اعلن عنه أمس لمادتي السكر والرز بحيث اصبح سعر كيلو غرام السكر 500 ليرة , والرز بسعر 600 ليرة , علماً أن هذه الأسعار ما زالت أدنى من التكلفة الفعلية لكل مادة .

حيث أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أن العودة عن القرارات السابقة , تأتي ضمن إطار النظر إلى الواقع المعيشي الصعب للمواطنين في ظل الظروف الحالية , حيث استندت الأسعار الجديدة على مؤشر تحسن أسعار الصرف وانعكاسها بصورة مباشرة على تكلفة المادة , ورغم ذلك فما زالت المؤسسة تتحمل فارق السعر ما بين التكلفة الفعلية وسعر المبيع , إلا أن سياسة التدخل الإيجابي في السوق والتي تمارسها المؤسسة لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة لديها .

من جانب آخر دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي المؤسسة السورية للتجارة للبدء بتوزيع مخصصات المواطنين من مادتي السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية اعتباراً من بعد غد السبت في جميع الصالات , والعمل على توفير المواد المطلوبة بالسرعة الكلية ..

حيث أوضح مدير عام المؤسسة أحمد نجم أن جميع الفروع في المحافظات ستعود لتوزيع المقنن , وتم توجيه إدارات الفروع بتوفير السكر والرز في الصالات والبدء بالتوزيع عبر البطاقة الذكية بصورة انسيابية , بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعي حرصاً على الصحة العامة.

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