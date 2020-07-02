تجمع وطني في قرية خربة عمو بريف القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي ورفضاً لـ (قانون قيصر)

يحدثُ في سورية هذه الأيام تكاثفٌ في موسم الامتحانات، فقطاع التربية يشرف على امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، وأغلب عائلاتنا السورية تعيش قلقاً ورهبةً مبعثهما امتحانات أبنائها.. رهبةٌ.. توترٌ.. قلقٌ.. هي عناوين إلزاميةٌ ترافق أيّ امتحان، والحالة ذاتها تسيطر أيضاً... المزيد ←