نقيب المحامين الأردنيين: نقف إلى جانب سورية في مواجهة (قانون قيصر)

أكد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات القسرية والعدوانية الأمريكية ضدها ومن ضمنها ما يسمى قانون قيصر.

ودعا ارشيدات إلى تعزيز التواصل الشعبي والرسمي الأردني مع سورية موضحاً أن تداعيات هذا القانون الظالم ستطال الدول المحيطة بسورية ومنها الأردن ما يتطلب موقفاً واضحاً تجاهه.

ولفت ارشيدات إلى أن ما يجري من تآمر على سورية سببه موقفها المبدئي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للمقاومة، مشدداً على ضرورة الوقوف بوجه المؤامرات والخطط التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

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