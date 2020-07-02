(قسد) تواصل منع عمال شركة الكهرباء والسورية للحبوب في الحسكة من الدخول إلى مقار عملهم

واصلت مجموعات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي منع عمال الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمؤسسة السورية للحبوب من دخول مقرات عملهم بحيي النشوة وغويران في مدينة الحسكة لليوم الخامس على التوالي.

ودعا مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا إلى السماح بعودة العمال إلى مقار عملهم في الشركة ومواصلة تقديم جميع الخدمات كالمعتاد لافتا إلى أن ورشات الشركة ورغم كل الظروف تستمر بعملها ولا سيما ما يتعلق بإصلاح الأعطال الحاصلة على خطوط نقل الطاقة ومراكز التحويل.

وفي السياق ذاته أشار مراسل سانا إلى أن مجموعات “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية وأدخلتها إلى مقر الشركة لمنع دخول العاملين وتشديد حراستها على الأبواب حيث قامت اليوم بإجبار العاملين على الابتعاد عن المداخل الرئيسية للأبنية لافتا إلى تجمع العشرات من العاملين في المؤسسة العامة للحبوب في الجهة المقابلة لمقر عملهم بعد محاولة تفريقهم وتهديدهم من قبل مجموعات “قسد”.

وبين المراسل أن العاملين مصرون على استلام كامل المقرات التي تم الاستيلاء عليها وضرورة خروج تلك المجموعات المدعومة من الاحتلال الأمريكي من المنطقة مؤكدين استمرارهم بالدوام والاعتصام بشكل يومي أمام مقراتهم.

وكانت مجموعات “قسد” احتلت بقوة السلاح مقر الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءا من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.

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