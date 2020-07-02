أمريكا: نحو 53 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة 52898 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية لعدد الإصابات منذ بداية تفشي الوباء ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 7ر2 مليون.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعاً في متابعة الوباء بتسجيل 706 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 128028.

ويعد عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثاً في الولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى منذ ظهور الوباء كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء كما هو الحال في هيوستن وتكساس وفينيكس وأريزونا.

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