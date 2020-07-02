إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
أصيب أربعة أشخاص على الأقل بإطلاق نار على طريق سريع في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة المدينة قولها اليوم: إن أربعة ركاب أصيبوا بجروح بعد إطلاق النار على السيارة التي كانوا يستقلونها على الطريق السريع بعد ظهر أمس، مشيرةً إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج.
وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة نظرا لانتشار ثقافة العنف وانتشار حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور الأمريكي دون أي ضوابط.
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