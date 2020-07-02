741 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك و136 بكولومبيا
سجلت وزارة الصحة في المكسيك 5681 إصابة و741 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231770 والوفيات إلى 28510.
كولومبيا سجلت 136 وفاة و4163 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102009 والوفيات إلى 3470 فيما أعلن عن تعافي 43407 أشخاص.
وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس موضحة أن اثنتين منها لشخصين قادمين من الخارج بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة ولم تسجل أي وفيات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 بينما استقر عدد الوفيات عند 4634.
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