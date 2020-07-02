إطلاق عملية عسكرية لملاحقة إرهابيي “داعش” شمال بغداد
أطلقت القوات العراقية اليوم عملية عسكرية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الحربي العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “هذه العملية تأتي وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق شمال بغداد بهدف إلقاء القبض على المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار فيها”.
وأشار البيان إلى أن العملية تتم بمشاركة قطعات قيادة عمليات بغداد ولواء القوات الخاصة وبإسناد من سلاح الجو.
وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق لتطهيرها مما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي.
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