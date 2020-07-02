إطلاق عملية عسكرية لملاحقة إرهابيي “داعش” شمال بغداد

نشر قبل 24 ساعة

المصدر: مستقبل سورية حق حصري للسوريين ولن تفلح الضغوط السياسية والاقتصادية في النيل من الإرادة الحرة للسوريين لأن دبلوماسية التسول التي يجيدها الكثيرون لا مكان لها في السلوك السياسي والدبلوماسي السوري