أكثر من 60 ألف وفاة بكورونا في البرازيل
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 60 ألفا.
ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إنه تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 60610 أشخاص.
وزادت حالات الإصابة بالفيروس 45482 حالة ما يجعل إجمالي الإصابات مليونا و447523 لتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أشد الدول تضررا بالفيروس على مستوى العالم.
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