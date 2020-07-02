مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2/7/2020 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في قرية كفر بسين – أورم الكبرى – مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 11 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 02 تموز 2020
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شريط الأخبار
مظاهرات احتجاجية لأبناء تل حميس ضد ممارسات "قسد" لليوم الثالث
الصين تعارض منح بريطانيا جنسيتها لسكان هونغ كونغ
إطلاق عملية عسكرية لملاحقة إرهابيي "داعش" شمال بغداد
إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
لجنة الانتخابات الروسية: أكثر من 78 بالمئة يدعمون التعديلات الدستورية
استشهاد يمنيين اثنين بنيران مرتزقة العدوان السعودي في صعدة
حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان ينظم وقفة تضامنية مع سورية
تواصل الاحتجاجات في لبنان
مظاهرة في اليونان رفضاً لمخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية
82 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
واعظي: ضرورة التزام جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتهم
81 قتيلاً بالاحتجاجات في إثيوبيا
الاحتلال الأمريكي يهرب 30 صهريجاً وناقلة محملة بالنفط المسروق من الحقول السورية باتجاه العراق
سلسلة غارات للعدوان السعودي على اليمن
شرودر يدعو إلى فرض عقوبات مضادة على أمريكا