آخر تحديث: 2020-07-02 10:44:50
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2/7/2020 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في قرية كفر بسين – أورم الكبرى – مقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00

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