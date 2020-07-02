لجنة الانتخابات الروسية: أكثر من 78 بالمئة يدعمون التعديلات الدستورية
أظهرت آخر نتائج التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نسبة تأييدها بلغت 03ر78 بالمئة بعد فرز 01ر99 بالمئة من الأصوات.
ووفقا لموقع روسيا اليوم تشير النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إلى أن 16ر21 بالمئة من المواطنين المشاركين في التصويت رفضوا هذه التعديلات.
وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الـ 25 من الشهر الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.
وبلغت حسب آخر المعطيات نسبة الإقبال العام قرابة 65 بالمئة ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية في حال لقيت دعم أكثر من 50 بالمئة من المشاركين.
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