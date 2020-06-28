كاريكاتير …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 8 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 28 حزيران 2020
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شريط الأخبار
مجلس الوزراء: إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والمعيشية
مرتزقة الاحتلال التركي ينقبون عن الآثار لسرقتها في عفرين
صحيفة بريطانية: المنحة الألمانية ـ الفرنسية "للصحة العالمية" تحدٍّ صريح للولايات المتحدة
فرقة موسيقية تهدد بمقاضاة ترامب إذا استخدم أغانيها في حملته الانتخابية
المقداد: نقدر مواقف موريتانيا المشرفة والداعمة لسورية في وجه الحرب الإرهابية
المجلس الأردني للسياسات الشعبية: صمود سورية حمى المنطقة
جولة ثانية من الانتخابات البلدية بفرنسا
الفوعاني يجدد الوقوف إلى جانب سورية في وجه الإجراءات القسرية
ولاية مسيسبي تصوت على إزالة شعار الكونفدرالية من علمها
إصابة مدني بجروح بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في بلدة الطيبة
فرض وضع الكمامات في إيران اعتباراً من الأسبوع المقبل
احتجاجات مناهضة للرئيس البرازيلي في 50 مدينة بـ23 دولة
أبو ردينة:مخططات الضمّ مرفوضة ولا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية
2.5 مليون إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة
محاولات إسقاط جاكسون تتفاعل