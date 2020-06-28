هزة أرضية موقعها أزمير التركية شعر بها سكان القاهرة والجيزة المصريتين

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب شرق مدينة أزمير التركية شعر بها سكان مدينتي القاهرة والجيزة المصريتين دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

وذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 215 كيلومترا جنوب شرق مدينة أزمير في حين نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي جاد محمد القاضي قوله إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية سجلت هزة أرضية قوتها 5ر5 درجات على مقياس ريختر موقعها 218 كيلومترا جنوب شرق أزمير”مشيرا إلى أن سكان القاهرة والجيزة شعروا بها لثوان معدودة.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت في الـ 16 من الشهر الجاري هزة أرضية على بعد 86 كيلومترا شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وتضرب المنطقة من حين لآخر هزات أرضية يشعر بها المواطنون في مختلف الدول العربية وتركيا وإيران.

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