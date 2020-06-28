صحيفة بريطانية: المنحة الألمانية ـ الفرنسية “للصحة العالمية” تحدٍّ صريح للولايات المتحدة

ترجمة ـ إيمان الذنون:

أشارت صحيفة (الصن) البريطانية، إلى أن الحكومتين الألمانية والفرنسية، تعهدتا بتقديم دعم مالي وسياسي لمنظمة الصحة العالمية، حيث جاء ذلك على لسان وزير الصحة الألماني نيس سبان، والفرنسي أوليفر فران، في تصريحات صحفية عقب لقائهما مؤخراً في جنيف، مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة الألماني قوله إن العديد من مناطق العالم بحاجة إلى دعم مادي ومستلزمات طبية، وإن بلاده قدمت كمامات ومستلزمات طبية لمنظمة الصحة العالمية من أجل توزيعها على البلدان المحتاجة، مضيفاً: إنه علاوة على تلك المستلزمات ستقدم وزارته أكثر من ٥٠٠ مليون يورو للمنظمة.

من جانبه، ووفقاً للصحيفة البريطانية، ذكر وزير الصحة الفرنسي، أن بلاده ستقدم ٩٠٠ مليون يورو لمركز أبحاث تابع للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية، وستقدم أيضاً ٥٠ مليون يورو إضافية.

ورأت الصحيفة، أن المنحة الألمانية – الفرنسية، لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر تحدياً واضحاً للولايات المتحدة الأمريكية التي اعتقدت أن انسحابها من منظمة الصحة العالمية سيفقد المنظمة قدرتها على أداء مهامها.

وأكدت الصحيفة، أن التمويل الألماني – الفرنسي للمنظمة، ليس تحدياً فقط للولايات المتحدة، بل محاولة جادة من دول الاتحاد الأوروبي للخروج من التدخل الأمريكي في قرارات الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد، إذ يعتبر هذا التمويل رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن الدول الأوروبية لم تعد تتحمل الإملاءات الأمريكية على قراراتها.

وأوضحت الصحيفة بأن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية، أثار استياء المجتمع الدولي، لافتةً إلى أن القرار سيؤثر بعمل المنظمة في وقت يحتاج فيه العالم إلى تضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وإنتاج لقاح يخلص العالم من هذا الوباء، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة شركائها لتعويض الانسحاب الأمريكي الذي يستنزف الموارد الضئيلة للمنظمة ويهدد برامجها الصحية في البلدان الأكثر فقراً.

طباعة