فرقة موسيقية تهدد بمقاضاة ترامب إذا استخدم أغانيها في حملته الانتخابية

رصد: سامر اللمع

هدد فريق غنائي أمريكي يدعى “رولينغ ستونز”، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإقامة دعوى قضائية ضده، لاستخدامه أغنياتهم في مسيرته الانتخابية رغم تعليمات الكف والتوقف.

ووفقاً لموقع “سكاي نيوز”، قال أعضاء “رولينغ ستونز” في بيان أصدروه اليوم: إن فريقهم القانوني يتعاون مع منظمة الحفاظ على الحقوق الموسيقية (بي إم آي)، لوقف استخدام مقطوعاتهم الموسيقية في حملة ترامب للفوز بولاية ثانية.

وأضاف الفريق: أعلمت منظمة (بي إم آي)، حملة ترامب نيابة عن “ستونز”، بأن الاستخدام غير المرخص لأغنياتهم سيمثل انتهاكاً لاتفاق الترخيص الخاص بتلك الأغنيات. وإذا تجاهل ترامب أمر الكف والتوقف وواصل استخدام الأغنيات، فسيواجه دعوى قضائية لانتهاكه الحظر واستخدام الموسيقى دون ترخيص.

ويشير الموقع، إلى أن أغنية “رولينغ ستونز”، التي تعود لعام 1969 (لا يمكنك دوماً الحصول على ما تريد)، كانت إحدى الأغنيات التي يستخدمها ترامب بشكل متكرر في حملاته.

وعزفت مجدداً في ختام حملته في تولسا بولاية أوكلاهوما، وهو حدث نظم في إحدى القاعات المغلقة، ولاقى انتقادات واسعة لاحتمال تفشي فيروس كورونا خلاله.

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