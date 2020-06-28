50 ألف طنٍّ الإنتاج.. سورية الأولى عربياً بالكرز

ميليا اسبر

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني أن إنتاج الكرز في سورية لهذا الموسم يقدر بحوالي 49896 طناً، لافتاً إلى أن سورية تحتل المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في إنتاج هذه الفاكهة.

وأكد قضماني أن الوزارة أنتجت الموسم الماضي 51265 غرسة محلب و74527 غرسة كرز مطعم، تم بيعها للفلاحين بأسعار رمزية 150 ليرة لغرسة المحلب و300 ليرة للكرز المطعم كنوع من الدعم للفلاحين، منوهاً بأن خطة هذا العام هي إنتاج 46 ألف غرسة محلب و 104 آلاف غرسة كرز مطعم.

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