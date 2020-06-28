مخاوف الطلاب المكفوفين من امتحانات اللغات.!

نور قاسم

مخاوف من قِبل الطلاب المكفوفين الذين يتقدمون لامتحانات الشهادات العامة وصلت إلى «تشرين» و قال عدد منهم : نخشى عدم توافر مدرس اختصاصي أثناء موعد امتحان اللغات، لكي يقرأ لنا الأسئلة بشكل صحيح ويكتب أجوبتنا من دون أخطاء. ولاسيما أنه قيل لهم : إن معلمة رسم قرأت الأسئلة لإحدى الطالبات الكفبفات في امتحان شهادة التعليم الأساسي السنة الماضية .

(تشرين) نقلت مخاوف الطلاب إلى معاون وزير التربية عبد الحكيم حماد الذي أكد صدور بلاغ معمم من قِبل وزارة التربية لتوفير أساتذة متخصصين في مواد اللغة الأجنبية سواء الإنكليزي أو الفرنسي أو الروسي وأيضاً لمادة الرياضيات على اعتبار أن فيها الكثير من الرموز التي تحتاج مختصاً.

وفي حال لم يكن متوفراً في المركز اختصاصي فيمكن أن يتم إحضار مدرس اختصاصي من خارج الملاك لقراءة الأسئلة للطالب.

ولفت حماد إلى أن هذا العام طُبّق قرار وضع آلة مسجل لتسجيل إجابات كل طالب لضمان حقه.

وأشار إلى حرص«التربية» على هذه الفئة ولذلك خصص لهم ٢٥٪ من الوقت إضافة للوقت المخصص للامتحان ليمدد إلى ساعتين ونصفالساعة بدلاً من ساعتين.

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