تسهيلات شجعت مزارعي القمح في اللاذقية على تسليم محصولهم

اللاذقية- باسمة إسماعيل

تسير عملية استلام محصول القمح في اللاذقية بطريقة سلسة كما وصفها مزارعون لـ«تشرين» مؤكدين أن ما شجعهم على تسليم أقماحهم لمؤسسة السورية للحبوب ارتفاع سعر كيلو القمح، و معظمهم سلّم جزءاً كبيراً من محصوله واستودع جزءاً منه لتدبر حاجة عائلته من البرغل والطحين والحنطة.

من جانبه أوضح ربيع مروة مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب باللاذقية لـ(تشرين) أنه تم فتح مركزين لاستلام الأقماح (الدوكمة)، وهما مركز الشهيد عروة إبراهيم بمنطقة قبو العوامية ومركز مطحنة الساحل بالمنطقة الصناعية. وتم اتخاذ عدة إجراءات من قبل الجهات المعنية لتسهيل عملية الاستلام منها تأمين السيارات لنقل المحصول على حساب المؤسسة،و رفع سعر الطن من الدرجة الأولى إلى /٤٠٠/ ألف ليرة ، والدرجة الثانية /٣٩٦/ ألفاً، والثالثة /٣٩٢/ ألفاً، مع زيادة نسبة مجموع الأجرام والشوائب المقبولة للقمح حتى ٢٠% للدرجة الرابعة بعد أن كانت ١٦%، وتسهيل مرور الآليات الناقلة للأقماح من الأراضي إلى مراكز الشراء مع استثنائها من الحمولات المحورية.

وأشار مروة إلى أنه من ضمن التسهيلات المقدمة أيضاً إلغاء شهادة المنشأ والاستلام بموجب الهوية الشخصية، وتأجيل سداد الديون المترتبة على الفلاحين للمحاصيل غير المتعلقة بالقمح، وعدم تحصيلها من ثمن الأقماح المسلمة. مبيناً أنه يتم إرسال قوائم الشراء إلى المصرف الزراعي خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة كحد أقصى, ما يتيح للفلاح قبض قيمة الأقماح المسلمة خلال هذه المدة الزمنية.

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