فوز بيلباو على مايوركا بالدوري الإسباني

تغلب فريق أتلتيك بيلباو على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا.

وحملت ثلاثية بيلباو توقيع كل من راؤول غارسيا وأوهيان سانسيت وأسيير فيلاليبري في الدقائق16 من ضربة جزاء و24 و90 على الترتيب بينما سجل المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير هدف ريال مايوركا الوحيد في الدقيقة 70 من ضربة جزاء أيضاً.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 45 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الليغا بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 28 نقطة ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

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