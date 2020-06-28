دوري كرة يد الرجال ينطلق اليوم باعتذار 3 أندية

إبراهيم النمر

ينطلق اليوم الأحد دوري كرة اليد لفئة الرجال بمشاركة سبعة أندية قسمت إلى مجموعتين حيث ضمت الأولى: أندية« الطليعة والكرامة النواعير والسلمية» والثانية:« الجيش والشعلة والجزيرة».

بينما اعتذر «اليقظة والفرات والدريكيش» عن المشاركة توفيراً للتكاليف المادية.

ويلتقي اليوم« الكرامة مع الجيش» في الواحدة ظهراً في حمص, و«السلمية مع الشعلة» في الرابعة عصراً, في حماة و«الطليعة مع الجزيرة» في السادسة مساءً.

المستغرب في الأمر أن الدوري يقام في محافظتين, وهذا للمرة الأولى وهنا نتساءل : ما الفائدة في ذلك مع العلم أن مباريات هذا الدور يجب أن تكون في أرض محايدة؟

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا يخفي اتحاد اللعبة وراء ذلك؟

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