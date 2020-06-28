روسيا: 104 وفيات و6791 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 104 وفيات و6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا: إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في روسيا بلغت حتى الآن 634437 منها 9073 حالة وفاة.

وأضاف المركز: من بين الإصابات المكتشفة حديثاً تم تسجيل 717 حالة في العاصمة موسكو و325 في ضواحيها فيما كان نصيب موسكو من الوفيات 24 وفاة جديدة.

من جانبها سجلت جمهورية التشيك أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ الـ8 من نيسان الماضي مع إعلان وزارة الصحة عن 260 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 11298 إضافة إلى 347 وفاة حتى نهاية يوم أمس.

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