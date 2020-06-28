آخر تحديث: 2020-06-28 12:44:45
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/6/28 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي التضامن جنوب دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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