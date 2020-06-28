مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/6/28 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي التضامن جنوب دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00

قالوا في تعريف المواطنة إنّها ظاهرة نفسية اجتماعية مركّبة قوامها: حب الوطن، أرضاً وأهلاً أولاً، والسعي لخدمة مصالحه ثانياً، والتعلّق بتراثه ثالثاً، ولتكتمل المواطنة لابدّ من الاندماج في مصير الوطن. في المقابل، تعرّف الدولة بأنّها الكيانُ الناظم للمجتمع.. كيانٌ يعيش... المزيد ←