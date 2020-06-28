مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/6/28 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي التضامن جنوب دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00

آخر تحديث: 2020-06-28 12:44:45
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 7 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 28 حزيران 2020
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
إعلانات
إعلانات رسمية
إعلانات PDF
شريط الأخبار
روحاني: ضرورة الاستعداد للتعايش مع كورونا لأمد طويل
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة
أسئلة الرياضيات سهلة
مجدداً..الصين ترفض تدخلات أميركا في شؤون هونغ كونغ
جامعة برينستون الأميركية تعتزم إزالة اسم الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها
مقتل شخصين وإصابة 4 بإطلاق نار في كاليفورنيا
حزب البعث في اليمن يدين "قانون قيصر" الأمريكي
فنزويلا: خطة الغزو العسكري أعدت في سفارة إسبانيا
مباحثات روسيّة ـ سويسريّة بشأن حل الأزمة في سورية
وزير تركي أسبق: "قانون قيصر" جزء من سياسات الإرهاب الأمريكي
"قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح مبان حكومية بالحسكة
أبناء الجولان يجددون رفضهم مخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم
شنار: الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية جريمة حرب
أمل والسوري القومي الاجتماعي بلبنان: (قانون قيصر) استمرار للإرهاب
الفريق الحكومي يدعو الوزارات والجهات العامة والخاصة إلى التشدد بتطبيق الاشتراطات الصحية