روحاني: ضرورة الاستعداد للتعايش مع كورونا لأمد طويل

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة الاستمرار في التقيد بالتعليمات الصحية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للحد من سرعة انتشار فيروس كورونا والاستعداد للتعايش معه لأمد طويل.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إن إيران ورغم مواجهتها لضغوط اقتصادية ومعاناتها من فيروس كورونا إلا أنها لم تطلب الحصول على أي قروض ويتم إجراء التحاليل وعلاج المصابين مجانا أما بالنسبة للولايات المتحدة واوروبا التي لا تعاني ضغوطاً مماثلة فقد أثر الفيروس على 25 بالمئة من الاقتصاد الأميركي كما أن بعض البلدان ومنها الأوروبية اضطرت لاقتراض أموال ويتم فيها أخذ مقابل مالي لإجراء التحاليل وعلاج المصابين.

ولفت روحاني إلى أنه تمت المصادقة على فرض الحظر الصحي على أي محافظة إيرانية إذا كانت نسبة الإصابات فيها مرتفعه منوها بالجهود الكبيرة التي قدمتها وزارة الصحة الإيرانية والمسؤولون المعنيون في مواجهة كورونا.

وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية أمس بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا 220180 والوفيات 10364 حالة فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 180661 شخصا مشيرة إلى أن من بين المصابين 2928 في حالة حرجة.

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