لا وجود لدار ترعى المتسوّلين ولا بطاقات تخوّل أعضاء المكتب مكافحة الظاهرة في طرطوس

ثناء عليان

تراجعت ظاهرة التسوّل بين الأطفال في محافظة طرطوس في الفترة الأخيرة بعد أن كنا نراهم على إشارات المرور وأمام المطاعم وفي الكراجات.

عن دور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في تراجع هذه الظاهرة بيّن رئيس مكتب مكافحة التسوّل- اسكندر أحمد: أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عملت على مكافحة التسول بين الأطفال من خلال تسيير دوريات أسبوعية وفق برنامج زمني محدد جولتين في الأسبوع «الإثنين والأربعاء» برفقة عناصر من قسم الشرطة لرصد أيّ حالة تسول في المحافظة وتوقيف المتسولين واصطحابهم إلى أقسام الشرطة ليتم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص بعد استدعاء ذويهم لكتابة تعهد بعدم إرسال أطفالهم للتسول، والأغلبية منهم يعودون للتسول مرة ثانية، وقد بلغ عدد الدوريات منذ بداية هذا العام حتى تاريخه «6» دوريات فقط تم خلالها رصد 12 حالة تسوّل، مؤكداً أنه لا يوجد شبكات بمعنى الكلمة في طرطوس لتشغيل الأطفال، والأطفال يقومون بالتسول بمساعدة الأهل بسبب الفقر الشديد، وبيّن أحمد أنّه لا يوجد لجان لمكافحة التسول في أي منطقة تابعة لطرطوس كما لا يوجد فيها مركز أو معهد لاستقبال هؤلاء الأطفال ورعايتهم وإعادة تأهيلهم، وتعمل الوزارة على افتتاح دار للمتسوّلين في قرية «الفطاسية» بريف طرطوس بالإضافة إلى معهد الأحداث, وهو قيد التجهيز في المديرية والمبنى جاهز، لافتاً إلى تراجع عدد الدوريات منذ بداية العام لعدم توفر وسيلة تقل الموظفين المكلفين برصد حالات التسول، كما توقفت هذه الدوريات كلياً منذ بداية أزمة فيروس «كورونا».

وذكر أحمد بعض الصّعوبات التي تعوق عمل مكتب مكافحة التسول في مديرية الشؤون الاجتماعية وهي: أنّ أعضاء مكتب مكافحة التسول ليس لديهم بطاقة ضابطة عدلية بالرغم من أنهم رفعوا كتاباً للوزارة بناءً على طلبها السّنة الماضية وقدموا أوراقهم الثّبوتية ولكن حتى تاريخه لم يحصلوا على هذه البطاقة وهذا الأمر يحدّ من صلاحياتهم، وخاصة أن أقسام الشرطة لا تتعاون معهم بالشكل المطلوب ويمتنعون عن مرافقة الدوريات المسيرة من قبل مكتب مكافحة التسول لعدم رغبتهم في توقيف المتسولين وكتابة الضبوط بحقهم، وطالب أحمد بحل المشاكل السّابقة وبتغيير تشكيلة مكتب مكافحة التسوّل ووضع عناصر.

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