الالتهابات الرئوية تصيب الأغنام والخراف في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

كشف رئيس دائرة الصحة الحيوانية في الحسكة الدكتور- فريد عبد القادر لـ«تشرين»: عن وجود بعض الإصابات بالالتهابات الرئوية في الأغنام والخراف، نتيجة تعرضها للتقلبات الجوية والغبار وحرارة الطقس، وهي ضمن الحدود المقبولة وتتم معالجتها وتستجيب للمعالجات.

وأوضح أن مرض الالتهاب الرئوي الطفيلي عند الأغنام والماعز، هو مرض طفيلي يصيب الرئة في الأغنام، ويؤدي إلى النفوق في بعض الحالات. ومن بين أسباب ظهور المرض التغير الفجائي على مستوى المناخ وخاصة عند نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، وتكون أعراض المرض شديدة في الماعز صغير السن، ومن أهم طرق الوقاية والعلاج من المرض الرش بالمبيدات الحشرية، مع تجريع الأغنام والماعز المركبات المضادة للديدان الرئوية عن طريق الحقن أو الفم، وينتج التعرض للعدوى مناعة قوية لمدة طويلة تستمر على الأقل 46 شهراً في الأغنام ولكن لمدة أقل في الماعز.

وأكد د.عبد القادر أن دائرة الصحة الحيوانية باشرت بتنفيذ مشروع تحصين الأغنام والماعز بلقاح طاعون المجترات الصغيرة في كلّ المناطق، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين ومنظمة «الفاو» ضمن المشروع الوطني لتلقيح الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة. مبيناً أن طاعون المجترات الصغيرة مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماعز بصفة أساسية وبدرجة أقل الأغنام وبعض المجترات البرية، ويتشابه« إكلينيكياً» مع الطاعون البقري، ويؤدي إلى نسب نفوق مرتفعة في الماعز, وأشار إلى أن المرض ينتقل أساساً عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والحيوانات المريضة.. كما يمكن أيضاً أن ينتقل عبر المياه وأوعية الأكل وقنوات ضخ الحليب وتعتبر الحيوانات الصغيرة أكثر تأثراً بالمرض من نظيرتها الكبيرة، ويلاحظ أيضاً أن الماعز أكثر تأثراً من الأبقار, وبالرغم أن المرض يعتبر في العادة قاتلاً، إلا أنّه في أغلب الأحيان يكون حميداً ولا يسبب مشاكل كبيرة, وأضاف د. عبد القادر أن دائرة الصحة الحيوانية تقوم بتنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة من وزارة الزراعة مديرية الصحة الحيوانية بشكل سنوي وعلى مدار الأشهر بتحصين قطعان الثروة الحيوانية, وقد تم خلال شهر حزيران الحالي تلقيح (18770) رأس ضد الحمى القلاعية أبقار، و«57440 رأس» ضد الحمى القلاعية أغنام وماعز، و«35350 رأس بلقاح «الانترتوكسيميا»، و800 رأس بقر ضد التهاب الجلد العقدي، و 42500 طير بلقاح « النيوكاسل».

وقال إن وضع الثروة الحيوانية في المحافظة بشكل عام جيد والمراعي متوافرة نتيجة لوجود مخلفات الحصاد ورخص أسعار الشعير.

يذكر أن أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة بلغت بحسب إحصاء لمديرية الزراعة مليوناً و638 ألف رأس، موزعة على مليون و400 ألف رأس أغنام، ونحو 159 ألف رأس ماعز، و70 ألف رأس أبقار، و5195 رأس جواميس، و3326 رأس خيول، و601 رأس جمال.

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