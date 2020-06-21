العدوان السعودي يرتكب 67 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة قوله: “تم تسجيل 67 خرقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس وقصف مدفعي وخرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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