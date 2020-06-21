آخر تحديث: 2020-06-21 23:58:45
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الشيوعي اللبناني يجدد إدانته الإجراءات القسرية الأمريكية المفروضة على سورية

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

جدد الحزب الشيوعي اللبناني إدانته الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى”قانون قيصر”.

وقال الأمين العام للحزب حنا غريب في كلمة اليوم: الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية ومالية على كل الدول الرافضة لسياساتها التعسفية في المنطقة بهدف إخضاعها وضرب موقعها المقاوم وتمرير ما يسمى “صفقة القرن” في إطار تصفية القضية الفلسطينية .

ولفت غريب إلى أن الاجراءات الأمريكية ومنها ما يسمى “قانون قيصر” تستهدف أيضا لبنان والشعب اللبناني داعيا إلى إفشال المخططات المعادية التي تستهدف سورية ولبنان.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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