الشيوعي اللبناني يجدد إدانته الإجراءات القسرية الأمريكية المفروضة على سورية

جدد الحزب الشيوعي اللبناني إدانته الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى”قانون قيصر”.

وقال الأمين العام للحزب حنا غريب في كلمة اليوم: الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية ومالية على كل الدول الرافضة لسياساتها التعسفية في المنطقة بهدف إخضاعها وضرب موقعها المقاوم وتمرير ما يسمى “صفقة القرن” في إطار تصفية القضية الفلسطينية .

ولفت غريب إلى أن الاجراءات الأمريكية ومنها ما يسمى “قانون قيصر” تستهدف أيضا لبنان والشعب اللبناني داعيا إلى إفشال المخططات المعادية التي تستهدف سورية ولبنان.

طباعة