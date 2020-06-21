ضبط شركتين بدمشق تتعاملان بغير الليرة السورية وشركة تحوّل الأموال دون ترخيص

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الجنائي بدمشق ضبطت شركتين يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية وشركة ثالثة تزاول مهنة تحويل الأموال دون ترخيص قانوني حيث تم تفتيش الشركات المخالفة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي وعثر فيها على مبالغ مالية أجنبية ووثائق تثبت تعاملاتها بغير الليرة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على معلومات وردت إلى إدارة الأمن الجنائي حول وجود شركات وأشخاص بدمشق يتعاملون بغير الليرة السورية تمكنت الإدارة من ضبط شركة لبيع العدد الصناعية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف في محلة باب مصلى عثر فيها على فاتورة تثبت تعاملها بغير الليرة السورية وصودر منها مبلغ ألفي دولار أمريكي ومليونين وخمسمئة وأربعين ألف ليرة سورية وجهازا كمبيوتر، وبالتحقيق مع صاحب الشركة والعاملين فيها اعترفوا بقيامهم ببيع العدد الصناعية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف بالسوق السوداء.

وأضافت الوزارة: إن إدارة الأمن الجنائي ضبطت أيضاً شركة معدة لبيع تجهيزات المطاعم والفنادق في محلة الصناعة عثر فيها على أربع وثائق تبين تعاملاتها بغير الليرة السورية وكشف حساب مدون فيه مبالغ بالدولار الأمريكي وصودر منها جهازا كمبيوتر وفلاشة وجهاز تسجيل كاميرات وألقي القبض على شخصين من العاملين فيها وبالتحقيق معهما اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة السورية من خلال بيع وشراء البضائع بالدولار الأمريكي .

كما ضبطت إدارة الأمن الجنائي وفق البيان شركة تقوم بتسليم الحوالات المالية دون ترخيص في محلة البحصة وتم توقيف ثلاثة أشخاص من العاملين فيها ومصادرة جهاز كمبيوتر وجهاز تسجيل كاميرات ووثائق تبين قيام العاملين فيها بإرسال حوالات مالية غير قانونية وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بتسليم حوالات مالية خارجية بمبالغ مالية كبيرة ضمن مدينة دمشق عبر الشركة المذكورة دون ترخيص قانوني.

وأكدت الوزارة أن جميع المبالغ المالية المصادرة سلمت إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخذت الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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