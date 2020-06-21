الحزب السوري القومي الاجتماعي: سورية قادرة على إفشال الإجراءات القسرية ضدها

جدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان إدانته الإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولاسيما ما يسمى “قانون قيصر”، مؤكداً أنها ترمي إلى منع وصول الغذاء والدواء إلى الشعب السوري.

وقال الحزب في بيان اليوم: هذه الإجراءات حرب إرهابية اقتصادية ظالمة تطول الشعب العربي السوري وقد مهد لها الاحتلالان الأميركي والتركي والمجموعات الإرهابية بحرق مساحات واسعة من حقول القمح وسرقة إنتاج حقول النفط في محاولة لتقويض الأمن الغذائي وحرمان سورية من نفطها وذلك في ظل صمت مطبق من قبل ما يسمى المجتمع الدولي ومؤسساته ولاسيما تلك التي تعنى بحقوق الإنسان.

وأشار الحزب إلى أن صمود سورية وثباتها في مواجهة الحرب الإرهابية أثمر انتصاراً في الميدان وهذا يشكل قاعدة تبنى عليها كل عوامل الثقة بتحقيق الانتصار على كل الإجراءات القسرية، مؤكداً أن سورية تملك كل مقومات وعناصر الصمود لإفشال كل المخططات المعادية.

وحذر الحزب القومي من أن الولايات المتحدة تستهدف أيضاً من خلال ما يسمى “قانون قيصر” لبنان والشعب اللبناني، مشدداً على ضرورة أن يتخذ لبنان إجراءات استباقية حاسمة وحازمة لإحباط هذا الإجراء الأميركي وأن تكون الإجراءات اللبنانية متلازمة في الأمن والسياسة والاقتصاد.

طباعة