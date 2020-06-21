انفجار مخزن أسلحة تابع لمجموعات “قسد” في بلدة رميلان

انفجر مستودع كبير للذخيرة في بلدة رميلان بريف القامشلي الشرقي تابع لمجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف عناصر تلك المجموعات.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة تابع لمجموعات “قسد” في المنطقة الصناعية ببلدة رميلان، مشيرة إلى أن الانفجارات استمرت لفترة طويلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مجموعات “قسد”.

وأضافت المصادر: إن “قسد” فرضت حظر تجوال على كامل البلدة بالتزامن مع تحليق لطائرات الاحتلال الأمريكي على ارتفاع منخفض في الأجواء الممتدة من مطار خراب الجير غير الشرعي وصولاً إلى بلدة رميلان.

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