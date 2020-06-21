“التجارة الداخلية ” وتجار دمشق .. التزام مشترك لضمان استمرار المنتجات في الأسواق وحمايتها

مركزان الخليل

للمرة الثانية يجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع تجار دمشق من أجل التعاون للمحافظة على استقرار السوق المحلية، حيث بحث مع أعضاء غرفة تجارة دمشق سبل الاستمرار بتوفير المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود .

وتركز البحث على التعاون بعدم طرح مواد مجهولة المصدر والتي دخلت الأسواق بطرق غير شرعية لخطورتها على الصحة والسلامة الغذائية وعلى الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة وعلى الصناعات والمنتجات الوطنية.

وخلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بحث المجتمعون الصعوبات التي تعوق حركة تنشيط الاستيراد والتصدير من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وممارسة الإرهاب الاقتصادي بحق شعبنا والذي كان آخره” قانون قيصر” وضرورة تضافر جميع الجهود وأصحاب الغعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمجتمعية في مواجهة تداعيات هذا القانون الجائر.

واشار المجتمعون إلى ضرورة القيام بمبادرات تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على أبناء شعبنا و ضرورة مواجهة التهويل والتضخيم الإعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية والعمل على بيع المواد والمنتجات بسعر التكلفة وإقامة معارض تتوافر فيها مختلف السلع والمواد بهامش ربح أو سعر التكلفة وأن تكون أسعارها أرخص من أسعار السلع بالأسواق والمحلات الرسمية.

كما اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنافسية بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية وإيجاد بيئة تكون قادرة على خلق هذه التنافسية، وتساهم في توفير المواد والسلع بأسعار مناسبة .

و أعرب عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق عن رغبتهم بأن يتم البحث مع الفريق الاقتصادي الحكومي بإمكانية إعادة النظر فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية ولاسيما مايتعلق بإيقاف القروض.

وخلال الاجتماع أكد البرازي أنه لن يتم السماح بوجود مواد مجهولة المصدر أو دخلت إلى الأسواق بطرق غير شرعية ووصفها بأنها بمثابة الجريمة وتشكل خطراً على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة المواطنين سواء كانت هذه السلع ألبسة أو مواد غذائية أو كيميائية أو غيرها كون المواد الداخلة بها غير محللة أو مراقبة ويوجد في بعضها جراثيم وبكتيريات ومواد ضارة بصحة وسلامة المواطن .

وطالب البرازي التجار بالتعاون و تضافر جميع الجهود لأن يكون أي عمل او نشاط اقتصادي وتجاري وإنساني واجتماعي وديني لمصلحة ذوي الدخل المحدود وتحسين وضعهم المعيشي والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها أعداء سورية على أبناء شعبنا

وقال: يجب أن نفكر ونعمل لمصلحة المستهلكين وذوي الدخل المحدود وليس لمصالحنا الشخصية فقط.

ودعا إلى ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع الغذائية ورفض كل من يقوم بالغش أو بيع مواد فاسدة وضارة والعمل على تداول الفواتير.

مؤكداً أن الوزارة ستتدخل في الأسواق قدر ماتستطيع من خلال السورية للتجارة عبر توفير مختلف السلع والمواد الأساسية والضرورية في صالاتها وبمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تنافسية، منوهاً بأنه يجري العمل لشراء نحو /٢٧٠/ طناً من مادة البطاطا من المنتجين والفلاحين مباشرة لطرحها في صالات السورية للتجارة .

وأكد في ختام لقائه أن نكون جميعاً شركاء بالمعنى الحقيقي والإنساني والأخلاقي والديني لخدمة المواطنين أصحاب ذوي الدخل المحدود وحرص الحكومة على تنشيط حركة الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم وعلى إقامة معارض مهرجانات حقيقية قبل عيد الأضحى المبارك تعرض فيها منتجات وصناعات أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية واحتياجات ولزوم العائلة بأسعار مناسبة وأقل بنسب معقولة من أسعارها في الأسواق الخاصة وذلك بقصد تحقيق إيجابية التدخل وانعكاسها بصورة إيجابية على المواطن..

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