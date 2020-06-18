لبنان يفتح معبرين حدوديين لعودة مواطنيه

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، أنها ستفتح نقطتين من الحدود البرية مع سورية، لتسهيل عودة اللبنانيين إلى البلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان: استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين يومي 23 و25 حزيران الجاري، من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان.

وقرر لبنان في آذار الماضي إغلاق حدوده البرية مع سورية، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي اتخذتها الحكومة للحماية من انتشار وباء كورونا.

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