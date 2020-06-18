استراتيجيات التغلب على الضغط النفسي والتعامل الأمثل مع ورقة الامتحان

دينا عبد

في كل عام ومع نهايته يدخل الطلاب معركة الامتحانات فيعانون ما يعانون من صعوبات وضغوطات قد تتطور إلى أزمات تصل ربما بالبعض منهم إلى حالة نفسية متردية.

من هنا جاءت أهمية اللقاء الذي نظمه مركز صناع المستقبل وركز فيه خبير التنمية البشرية المهندس محمد خير لبابيدي على توعية الأهالي وأولياء الأمور بضرورة دعم أبنائهم قبل البدء بالامتحانات، مشيراً أن الهدف من ورشة العمل التواصل مع الطلاب ولنفرغ نفوسهم من الضغط النفسي عبر المشاركة والحديث عن مخاوفهم وما يشعرون به وما يخشونه وهذا بحد ذاته وقاية وعلاج من أزمات نفسية وصحية قد يسببها تخزين الضغط النفسي في الداخل.

أضاف لبابيدي: نقوم في هذه الورشة بالتركيز على إقناع الطلاب أن الامتحانات ليست غولاً مخيفاً، والأسئلة الموضوعة ليست للتعجيز وتحطيم مستقبلهم، ثم نركز تفكير الطالب على أهمية الحرص على المعلومة أكثر من العلامة والتعامل مع الدراسة كمتعة وغذاء لخلايا العقل وضرورة إدخال المعلومة إلى العقل بطرق مختلفة كالقراءة والسمع، وكذلك ضرورة الدراسة بصوت مسموع نوعاً ما وتحريك الجسم واليدين والرأس أثناء الدراسة فذلك يساعد على حفظ المعلومة بشكل أقوى وأسرع..

كما نركز على اختيار أوقات الدراسة وأفضل الأماكن للدراسة وأفضل طرقها، كما عرجنا قليلاً على طرق تنشيط الخلايا العقلية من خلال التنفس التفريغي في ساعات الصباح والمساء، وكذلك شرب الكثير من الماء وممارسة بعض أنواع الرياضة المنزلية والمشي في الهواء الطلق.

وركز خبير التنمية البشرية خلال الورشة على تقوية الذاكرة لدى الطالب وربط المعلومات بأشياء محسوسة لسهولة تذكرها، وضرورة تجميد العقل العاطفي عند الدخول إلى الامتحان وتشغيل العقل التحليلي الذي يحوي المعلومات في خلاياه عبر طريقة)الكتابة التذكيرية).

كما تم التركيز في هذا النشاط التفاعلي على موضوع التعامل مع ورقة الامتحان وطريقة قراءة الأسئلة بطريقة تتابعية منفصلة ..طريقة ( سؤال سؤال) وترك فراغات احتياطية بين الأجوبة ومراجعة الإجابات قبل تسليم الورقة وإنهاء الامتحان.

وتطرق لأهم الأغذية المغذية لخلايا العقل وتقوية الذاكرة والتي هي الأهم بالنسبة للدراسة والامتحان.

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