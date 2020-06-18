صورة توضح حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة!

أثار خبر وفاة الفنان ياسر العظمة ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن التفاصيل التي تم تداولها بين الصفحات كشفت عن وفاة الفنان العظمة عن عمر ناهز الـ78 عاماً إثر تعرضه لحادث سير مؤلم.

وبعد أن تم البحث والتحري تبيّن من مقربي الفنان العظمة أن أحدهم أطلق الشائعة عبر “السوشال ميديا”، واختلق أمر وفاة العظمة لجلب المزيد من المشاهدات والإعجابات بصفحته، الأمر الذي استدعى من الفنان العظمة القيام بنشر صورة له من أعماله القديمة عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام»، وعلق عليها بالقول: «صورة من الثمانينيات تضم باقة جميلة من الفنانين السوريين أثناء تصوير إحدى حلقات مرايا 84».

وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان العظمة لمثل هذه الشائعات، حيث كان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا في نهاية 2019 شائعة وفاته في حادث سير في دمشق، وخرج وقتها الفنان العظمة ونفى الشائعة بنفسه قائلاً: ” قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلاً سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت”.

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