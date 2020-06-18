سماعة لاسلكية تنفجر في أذن أحد مستخدميها!

ذكر موقع” GizmoChina” أن مواطناً صينياً تعرض لإصابة في أذنه بعد أن انفجرت فيها إحدى سماعات” AirPods” اللاسلكية.

وتظهر الصور التي نشرها الموقع على أن السماعة “AirPods” التي انفجرت في أذن الشاب الصيني Zheng Tang (23 سنة)، تعرضت لصدع واضح، لكن لم يظهر عليها آثار حروق أو تفحم.

وذكر الموقع، أن تقريراً انتشر في شبكة “Weibo ” أشار إلى أن الشاب اشتكى من مشكلات في السمع بأذنه اليمنى حتى بعد خضوعه ليومين من العلاج بالعقاقير المضادة للالتهابات، كما لاحظ الأطباء وجود آثار نزيف في الأذن.

وتشير المعلومات التي وردت في الموقع إلى أن الشاب اشترى السماعة المذكورة في إحدى المتاجر التابعة لشركة “آبل”، وأن الشركة استعادت السماعة لتعاينها وتتحقق من أسباب الحادثة، حيث من المفترض أن تعوض الشاب وفقاً للقوانين المحلية.

يجوب المناطق الوعرة ليعلّم الأطفال

«قِف للمعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، هذا ما أثبته المدرّس البوليفي ويلفريدو نيغريتي، حيث اقتنع بأن التدريس رسالة وأمانة يجب إيصالها، وكذلك فعل، حيث يمتطي نغريتي دراجته الهوائية، ويحمل خلفه لوحاً أبيض، يجوب بلاده وعرة التضاريس 3 مرات في الأسبوع، لإعطاء الأولاد المحجورين بسبب «كورونا»، حصصاً دراسية.

ووفقاً لوكالة ” أ ف ب” الفرنسية، قال نيغريتي (35 عاماً): «لدي دراجة هوائية، وبما أنني في طريقي إلى السوق على أي حال، أمسكت لوحي الأبيض، وذهبت إلى منازل تلاميذي من أجل إعطائهم حصصاً دراسية».

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