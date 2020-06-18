68 ضبطاً نظّمتها «حماية المستهلك» في اللاذقية وتشدد رقابتها على الغذاء والسرافيس

اللاذقية - سراب علي

على إيقاع الارتفاع المتواصل في الأسعار تشدد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية في عملها حالياً على مراقبة المواد الأساسية للمواطنين قدر الإمكان وضبط أسعارها لمنع احتكارها والتأكيد على الباعة الإعلان عن الأسعار للمواطنين، حيث قامت المديرية أمس الأربعاء بتنظيم 68 ضبطاً تموينياً منها 18 ضبطاً عينات لمواد غذائية وغير غذائية.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر السوسي لـ«تشرين»: تنوعت الضبوط بين 14 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 ضبوط للإعلان والبيع بسعر زائد, بالإضافة إلى 8 ضبوط شملت مخالفة مزاولة مهنة من دون ترخيص لورشة خياطة، ومخالفة وحيازة مواد مجهولة المصدر ومخالفة النقص في بيانات الفاتورة من حيث السعر، والإتجار بمادة الدقيق التمويني، وعدم حيازة فواتير شراء.

وخلال متابعة عمل السرافيس ومراقبة مدى تقيدها بالأجور أشار السوسي إلى تنظيم 34 ضبطاً تموينياً بمخالفة تقاضي أجور زائدة وعدم الإعلان عن أجور بدل الخدمات، موضحاً أنه تمت معالجة ٧ شكاوى هاتفية وشكويين خطيتين وتم تنفيذ إغلاق لمحلين بالشمع الأحمر.

ومن خلال عمل شعبة المقاييس والمكاييل في المديرية بيّن السوسي أنه تم تنظيم ضبط لمخالفة نقص في الاحتياطي الاستراتيجي لمادة البنزين بكمية /٣٢٠٠ / ليتر نتيجة التصرف بها بطريقة غير مشروعة بحق محطة محروقات محي الدين الكائنة في عين الشرقية بريف جبلة، حيث تم إغلاق المحطة وإحالة الضبط إلى القضاء المختص.

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