مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في دوار شيحان ومحيط الكليات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 ظهراً

آخر تحديث: 2020-06-18 09:30:19
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 26 شوال 1441 الموافق لـ 18 حزيران 2020
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
إعلانات
إعلانات رسمية
إعلانات PDF
خبر عاجل
الخارجية الإيرانية: ما يسمى قانون قيصر انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان ..إيران ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية رغم هذا الإجراء
شريط الأخبار
شذرات عن ترامب من مسودة كتاب "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر" ..!
الصين تهدد الولايات المتحدة بالرد على خلفية العقوبات بشأن الإيغور
الخارجية: الإجراءات الأمريكية ضد سورية تجاوز للقوانين والأعراف الدولية.. الشعب السوري وجيشه لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود بإعادة إحياء مشروعهم المندحر
الخارجية الروسية: الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية غير شرعية
مسؤولون أمميون يدينون عنصرية الشرطة الأمريكية
العدوان السعودي يرتكب 73 خرقاً جديداً في الحديدة
باريس تندد بعمل عدواني لسفن تركية في البحر المتوسط
جباروف: روسيا ستواصل دعم سورية إنسانياً وعسكرياً.. العقوبات الأمريكية عقيمة وعديمة الفائدة
لافروف ونظيره القبرصي يبحثان الأوضاع في شرق المتوسط
حركة الجهاد الفلسطينية تدين الإجراءات الأمريكية القسرية ضد سورية
الصين والهند تتفقان على الحفاظ على الهدوء في المناطق الحدودية
زاخاروفا: لا دليل على علاقة إيران بالهجوم على منشآت (آرامكو)
"الغارديان": ترامب يتخفى وراء الدين لدعم سياسته الانتخابية
الأزمات تعصف بالأمريكيين وإدارتهم منغمسة بدعم «إسرائيل» ..!!
خارجية فلسطين تدين مواصلة الاحتلال اعتداءاته على الشعب الفلسطيني