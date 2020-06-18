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الخارجية الإيرانية: ما يسمى قانون قيصر انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان ..إيران ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية رغم هذا الإجراء
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في دوار شيحان ومحيط الكليات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00 ظهراً

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