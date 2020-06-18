الصين تهدد الولايات المتحدة بالرد على خلفية العقوبات بشأن الإيغور

نددت الصين بالعقوبات الأمريكية بشأن أقلية إيغور، وهددت برد داعية واشنطن لتحمل كافة العواقب.

وطالب بيان صادر عن الخارجية الصينية واشنطن بالتوقف عن التدخل في شؤونها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في البيان إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل كافة عواقب أي رد من بكين وحثت واشنطن على الكف عن الإضرار بمصالح الصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم الأربعاء تشريعاً يدعو لفرض “عقوبات تتعلق بالإيغور “، في الوقت الذي أشارت فيه مقتطفات من كتاب ألفه مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون إلى أنه أقر احتجازهم الجماعي.

المصدر: RT

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