نادي الرحى ينتظر ترجمة وعود القيادة الرياضية إلى أفعال

معين الكفيري

يعد نادي الرحى من أهم الأندية في ريف السويداء ومن أكثرها نشاطاً وتميزاً ويعتبر الحضن الدافئ للكثير من الألعاب وخاصة للجودو التي نجحت بتحقيق نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والعربي إلا أنه يعيش واقعاً مزرياً، حيث يعتمد بتمويل نشاطاته على التبرعات المقدمة من الأهالي ويعاني من سوء حال المنشآت لذلك لايملك أي استثمارات.

ترجمة الوعود

رئيس النادي نزار أبو راس أكد أن المطالب التي تم تقديمها للقيادة الرياضية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ولقائه رؤساء أندية السويداء تم وضعه في صورة الوضع كاملاً من الألف إلى الياء وبانتظار ترجمة الوعود وتحويلها إلى أفعال رغم أن المطالب هي ذاتها التي تقدم منذ سنوات ولكن دون نتيجة وتلبية لكل ما طلب ولا حياة لمن تنادي.

وعن الصعوبات التي تواجه النادي قال: الصعوبات كثيرة ومريرة وتأتي في مقدمتها الأمور المادية التي تقف عائقاً أمام تطوير الألعاب ودعم اللاعبين والمدربين وكذلك يفتقد النادي إلى الكثير من الأدوات والمستلزمات بسبب غلاء أسعارها عشرات الأضعاف.

وأضاف أبو راس إن الضرورة تتطلب ترميم المنشأة بالكامل كونها غير جاهزة إضافة لترميم صالة الجودو كون النادي بطل الجمهورية لمدة أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى تأمين ملعب كرة قدم وملاعب مكشوفة وإقامة سور للمنشأة وتأمين تجهيزات رياضية وأدوات مساعدة للتدريب ولجميع الألعاب وكذلك يحتاج النادي إلى متفرغين للعمل من مدربين وعمال وبحاجة أيضاً إلى دعم مادي ثابت وذلك من خلال الاستثمار وخاصة أن النادي يعتمد حالياً على التبرعات والحسنات المقدمة من الأهالي ومن الرئيس الفخري له وتفريغ مدير المنشأة إسماعيل كنعان مع تأمين الإنارة لمقر النادي كما نطالب الاهتمام بالفئات العمرية وخاصة الأبطال منهم عبر مشروع وطني يضمن مستقبلهم، وأن تتحمل اللجنة التنفيذية في السويداء دفع تعويضات التحكيم للفئات العمرية الصغيرة بكرة القدم التي تشارك بجميع المسابقات.

كما نطالب بدعم الأندية المتميزة في الألعاب الفردية والقوة والاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة وإكمال منشآت الأندية الريفية بالتزامن مع المدينة كون المدينة الرياضية لن تخدم الريفية وذلك للبعد وتكاليف النقل العالية.

طباعة