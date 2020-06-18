لماذا تعادل الاتحاد مع الفتوة في المرحلة 20 من الدوري الكروي؟

عبد القادر كويفاتيه

أثار التعادل مع الفتوة في دوري كرة القدم للأندية الممتازة حفيظة جماهير نادي الاتحاد التي رأت أن التعادل ليس نتيجة طبيعية لفريقها الذي يتوقع أن يتطور وينافس على بطولة الكأس بعد أن فقد الأمل في التنافس على الدوري الكروي.

المدير الفني لنادي الاتحاد أحمد هواش قال :

المباراة ليست مباراة كرة قدم بل كانت عبارة عن إضاعة للوقت لا أكثر، لذلك لا يمكن أن نسميها كرة قدم لأنها لم نلعب أكثر من (5) دقائق متواصلة هذا الشيء أصاب اللاعبين بالتوتر إضافة إلى الهدف الصحيح الذي لم يحتسبه الحكم أدى إلى شد عصبي نتيجة الظروف التي كانت موجودة ضمن المباراة، هذا الشيء جعل المباراة تكون بهذا الشكل ونادي الفتوة ناد كبير وهو مهدد بالهبوط ويبحث عن نقطة لتنقذه ولكن ليس بهذه الطريقة التي جرت.

وأضاف صفوان قوقو من كوادر نادي الاتحاد قائلاً:

إنها كرة القدم لا تعترف بكبير وكثيراً ماخابت توقعاتنا بنتائج الفرق الكبيرة أمام الفرق المغمورة ومنها ما انتهت بمفاجأة غير متوقعة وتعادل فريق الاتحاد مع الفتوة يدخل ببنك التوقعات المحتملة وإن كان بنسبة ضئيلة ودون البحث بالأسباب ولكن بعد كل مباراة هناك تحليل لأداء الفريق وبمباراة الاتحاد مع الفتوة نتيجة التعادل لها عدة أسباب أهمها دخول المباراة والفريق بحالة ثقة زائدة وللحظ دور مهم وعدم احتساب هدف صحيح كان كفيلاً بتغيير سير المباراة لصالح الاتحاد وكانت المباراة محسومة ويأتي دور الفريق الضيف الذي استخدم كل إمكانياته للخروج بأقل خسارة مع الاتحاد أغلق منطقته بشكل جيد وساعده الحظ أيضاً.

وأخيراً ليس هناك مستوى ثابت لأي فريق بالعالم كل الفرق تتعرض لهزات وسوء الطالع ببعض المباريات وأيضاً يتباين مستواها جماعياً وفردياً من مباراة لأخرى.

وهذا ليس تبريراً بقدر ماهو واقع عشناه ومع هذا لا يبرر للاتحاد تعادله أو هبوط أدائه.

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