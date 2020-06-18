إعداد لائق لحكام كرة السلة

معين الكفيري

بعد أيام ستكون الأنظار مشدودة إلى صالات كرة السلة في المحافظات التي سيستأنف نشاطات الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى ولفئتي السيدات والرجال إضافة إلى الأدوار النهائية للدرجة الثانية في وقت يؤكد محللون أن الهاجس الأكبر سيكون مسلطاً على اللاعبين في الصالات المطالبين بتطبيق الإجراءات الصحية الصارمة وسيكون الدوري الذي يعاود نشاطه الأسبوع القادم بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تحت المجهر في ظل الإجراءات التي سيتم تطبيقها لحماية اللاعبين في مواجهة الوباء و لم يعد يفصلنا سوى مدة زمنية قصيرة ولعل الموضوع الأهم في عودة النشاط الرياضي السلوي المتمثلة بقضاة الملاعب كونهم معنيين بنجاح الدوري دون أية شائبة أو منغصات تعكر أجواء المباريات وتستفز المدربين واللاعبين وهذا الأمر سيكون على عاتق لجنة الحكام الرئيسية التي تحتاج لجهود كبيرة لإعداد الحكام بطريقة جيدة ويتعدى الأمر تثقيفهم على الشبكة العنكبوتية وهو ماعملت به لجنة الحكام خلال فترة توقف الأنشطة وباعتقاد الكثير من كوادر كرة السلة أن هذا الأمر غير كاف لتأهيل الحكام حيث سبق ان قدمت لجنة الحكام عدة طروحات لتطوير حكام كرة السلة من خلال إقامة معسكر داخلي لهم قبل فترة الحظر تم من خلاله عرض الملاحظات والأخطاء الكثيرة للحكام التي وقعوا فيها أثناء قيادتهم للمباريات سواء في كأس الجمهورية أو دوري السيدات.

لذلك وقبل استئناف الدوري المطلوب من لجنة الحكام الرئيسية العمل على إجراء الاختبارات البدنية الكوبر لكل الحكام فهذه الاختبارات لم تقم منذ سنوات وعلى اتحاد كرة السلة التشدد في ذلك كون الحكام هم بيدهم نجاح الدوري أو فشله والسؤال المطروح هل جميع حكامنا وصلوا للجاهزية المطلوبة لقيادة المباريات والوصول بها إلى بر الأمان دون منغصات واعتراضات وتعكير أجواء اللعبة الشعبية الثانية ؟

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