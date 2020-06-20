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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 28 شوال 1441 الموافق لـ 20 حزيران 2020
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شريط الأخبار
اتحاد الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية يعرب عن تضامنه مع سورية
مصر تدعو مجلس الأمن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة
التربية تحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن مواصلة المجموعات الإرهابية المدعومة منه منع طلاب إدلب من الخروج لتقديم الامتحانات
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال على العيزرية
مبادرة “ارفعوا أيديكم عن سورية”: ندعو شعوب وحكومات العالم إلى اتخاذ موقف فعال ضد ما يسمى قانون قيصر
تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان يجدد رفضه الإجراءات الأمريكية القسرية ضد سورية
المؤتمر القومي العربي يرفض الإجراءات الأمريكية ضد الشعب السوري
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعارض فرض عقوبات على إيران
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً حول المساءلة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
قوى العدوان السعودي ترتكب 55 خرقاً جديداً في الحديدة
الخارجية الفلسطينية تدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
الأمم المتحدة تحذر من تقليص كبير لمساعداتها الإنسانية
أبناء الجالية السورية في ألمانيا ينظمون وقفة أمام السفارة الأمريكية في برلين احتجاجاً على ما يسمى “قانون قيصر”
بكين: محاولات واشنطن للتدخل في شؤوننا الداخلية ستفشل
إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف لقوى العدوان السعودي على صعدة اليمنية