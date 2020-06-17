مسؤولون أمميون يدينون عنصرية الشرطة الأمريكية

أدان مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة بشدة اليوم أعمال العنف والتمييز التي يتعرض لها “منذ قرون” الأفارقة والأمريكيون المنحدرون من أصول إفريقية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.

وذكرت فرانس برس أن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتقدت خلال افتتاح جلسة طارئة للأمم المتحدة اليوم العنف العنصري والعنصرية المنهجية والممارسات التمييزية للشرطة اليوم، مؤكدة أن هذا “العمل الوحشي” غير المبرر يرمز إلى العنصرية المنهجية التي تضر بملايين السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية الاحتجاجات التي تهز الولايات المتحدة منذ جريمة مقتل الأميركي من أصول افريقية جورج فلويد في الـ 25 من أيار الماضي في مينيابوليس اختناقاً على يد شرطي أمريكي.

من جهته طالب فيلونيز فلويد شقيق جورج فلويد المجلس عبر دائرة الفيديو بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مقتل السود على أيدي الشرطة الأمريكية وحول العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين.

ومن المفترض أن يبت المجلس في مشروع قرار قدمته مجموعة الدول الأفريقية أدانت فيه بشدة الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة لقوات الأمن ضد أفارقة وأشخاص من أصول أفريقية والعنصرية المتجذرة في النظام القضائي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.

وازدادت مشاعر الغضب في الولايات المتحدة مع مقتل ريشارد بروكس برصاص شرطي مساء الجمعة الماضية في ولاية أتلانتا على الرغم من تعهد شرطة لوس انجلوس تحت الضغط بفتح تحقيق ”معمق” في وفاة الشاب الأسود روبرت فولر الذي عثر عليه مشنوقاً الأسبوع الماضي.

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