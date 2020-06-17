“الدفاع الروسية” تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها الجديد ضد كورونا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بالتعاون مع مركز غاماليا للأوبئة والبيولوجيا المجهرية أنها بدأت الاختبارات السريرية للقاحهما المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إنها بدأت الاختبارات السريرية للقاح الروسي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها قامت بتنسيق المعايير الخاصة بكمية وطابع عملية تحديد المتطوعين ممن سيجري تطعيمهم باللقاح من عسكريين ومدنيين.
وأوضحت الوزارة أنه من المخطط حقن اللقاح للمجموعة الأولى للمتطوعين بعد قضائها 14 يوماً قيد العزل الصحي بغاية معرفة أمانة مكونات اللقاح وقدرة الجسد على تحملها.
من جانبه أعلن مدير مركز غاماليا ألكسندر غينتسبورغ أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة شهر ونصف، موضحاً أن تطعيم سكان البلاد باللقاح بشكل جماعي قد يبدأ في خريف العام الحالي.
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