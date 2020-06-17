العدوان السعودي يرتكب 73 خرقاً جديداً في الحديدة

جدّدت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية قوله في بيان اليوم: إن قوى العدوان السعودي ومرتزقته ارتكبوا 73 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق 4 طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو 16 وحيس و5 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وحيس و13 خرقا بقصف مدفعي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت قوى العدوان السعودي ارتكبت أمس 65 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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