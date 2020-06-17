إخماد 22 حريقاً طالت محاصيل زراعية في حمص وريفها
أخمدَ عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني اليوم عدة حرائق طالت أشجار ومحاصيل زراعية بحمص وريفها.
وأوضح العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص في تصريح لمراسل سانا أن كوادر الإطفاء بحمص أخمدوا حريقين طالا محاصيل زارعية ببلدة كفرلاها وتل الشور وحريقاً نشب ببساتين الزيتون ببلدة المزينة بريف حمص الغربي إضافة إلى حرائق أعشاب بمناطق متفرقة من مدينة حمص وريفها.
وأشار جودا إلى أن كوادر الإطفاء تعاملت مع حريق أعشاب وأشجار حراجية بالقرب من معمل مديكو للصناعات الدوائية بحمص.
وأخمد عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني أمس حرائق عدة طالت أشجاراً ومحاصيل زراعية بمدينة حمص وريفها.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي