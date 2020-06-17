الصين تجري اختبارات الحمض النووي لـ 356 ألف شخص

الملاكمة بالرغم من دمائها ووجعها إلا أنها تلقب “بالفن النبيل”، ويقال إن السبب وراء تلك التسمية يعود لتشابهها مع مبارزة النبلاء، حيث شرف المبارزة يكمن من خلال السلاح والظروف والقوانين الصارمة نفسها التي تطبق أثناء المبارزة. في الحرب على سورية... المزيد ←