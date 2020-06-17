الصين تجري اختبارات الحمض النووي لـ 356 ألف شخص
أجرت الصين اختبارات الحمض النووي لنحو 356 ألف شخص ضمن جهود لاحتواء تجدد حالات العدوى المحلية بمرض فيروس كورونا.
ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول محلي قوله: إنه منذ 13 حزيران الجاري يخضع الأشخاص العاملون في سوق البيع بالجملة الذي ظهرت منه حالات الإصابة الأولى والسكان في المجتمعات المجاورة والأشخاص الذين زاروا السوق والعاملون في أسواق للمنتجات الزراعية في أنحاء المدينة لاختبارات الحمض النووي.
وسجلت بكين 31 حالة عدوى محلية جديدة مؤكدة، و6 حالات جديدة من دون أعراض يوم أمس.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي