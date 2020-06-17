باريس تندد بعمل عدواني لسفن تركية في البحر المتوسط

أدانت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم تعرض إحدى سفنها في البحر المتوسط لعمل “عدواني للغاية” من قبل زوارق تابعة للنظام التركي واصفة هذا العمل بأنه “بالغ الخطورة”.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء دفاع الحلف الأطلسي: إن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث ومضات لإشعاعات رادار من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك عملاً عدوانياً للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي.

وأضافت: إن هذه القضية خطيرة جدا في نظرنا ولا يمكننا أن نقبل بأن يتصرف حليف على هذا النحو .. محذرة من أن وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ستضع النقاط على الحروف بشأن الموقف التركي في النزاع الليبي.

وأوضحت الوزارة أن السفن التي تبحر بين تركيا ومصراتة أحيانا بمواكبة فرقاطات تركية لا تسهم في نزع فتيل الأزمة في ليبيا.

وزادت حدة التوتر بين باريس وأنقرة في الأيام الماضية حيث أدان أمس الأول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الدعم العسكري المتزايد لتركيا لحكومة الوفاق الليبية في انتهاك مباشر لحظر الأمم المتحدة .. وقبل ذلك صعدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا واصفة إياها بغير المقبولة، مؤكدة أن فرنسا لا يمكنها السماح بذلك وفق ما صدر عن الإليزيه.

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