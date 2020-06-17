مصادرة 218 كيس دقيق مجهولة المصدر من مستودع يتاجر بالدقيق التمويني في ريف اللاذقية
في إطار متابعتها لمراقبة السوق و بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مستودعاً في إحدى قرى ريف اللاذقية يحتوي كميات كبيرة من الدقيق التمويني.
وبين سامر السوسي مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية لـ(تشرين) أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم لمخالفة حيازة الدقيق التمويني واستخدامه لغير الغاية المخصصة له (الإتجار بالدقيق التمويني)، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة 387 كيساً من الدقيق التمويني (إنتاج مطحنة الساحل ومطحنة جبلة)، و 52( كيس عوري) ، بالإضافة لمصادرة 218 كيس دقيق مجهولة المصدر.
وأكد السوسي أنه تم سحب عينة من الدقيق مجهول المصدر للتأكد منه، وإغلاق المستودع بالشمع الأحمر، وعليه أحيل كل من الضبط و المخالف إلى القضاء المختص ..
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